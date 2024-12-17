'FETÖ Borsası'nda Adı Geçen Ünlü Savcı Okan Bato'ya Hapis Cezası... 8.1 Milyon Lirayı Açıklayamadı

İzmir Adliyesi’nde önce Cumhuriyet savcısı, sonrasında ise terör suçlarını soruşturmakla yetkili İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili sıfatıyla görev yapan ve adı 'FETÖ Borsası'na karışan savcı Okan Bato hakkında 2019 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 'görevi sırasında rüşvet aldığı' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası Bato, İzmir'deki başsavcılık görevinden alınmış ve tenzil-i rütbe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak atanmıştı. Soruşturma sürerken bu kez de Antalya'dan Erzincan'a tayin edilmişti. Bu tayin sonrası Erzincan'a gitmeyen Bato, emekli olmuştu.

BATO SORUŞTURMASI YARGITAY'DA TAMAMLANDI

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, Bato hakkındaki soruşturma süreci Ekim 2024'te Yargıtay'da tamamlandı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi heyeti, Bato hakkında haksız mal edindiği iddialarının kanıtlanması gerekçesiyle 3,5 yıl hapis ile 40 bin lira adli para cezası kararı verdi. Aynı zamanda heyet, Bato'ya verdiği cezayı 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz lehine takdiri indirim nedeni' olarak kabul etti ve Bato'ya 2 yıl 11 ay hapis cezası ve 33 bin 333 lira adli para cezası verildi.

MAL VARLIKLARI İÇİN 'ZORALIM' KARARI

Bato'ya verilen cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, cezanın ertelenmesine, başkaca indirim ve artırım yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Ayrıca, yurttaşlık haklarından yoksun bırakılmasının yanı sıra yargılama sırasında Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nce üzerine şerh konulan ve Bato’ya ait İzmir Karşıyaka ile Çeşme’de birer ev ve İzmir Bayraklı’da bir ofis için zoralım kararı verildi.

8.1 MİLYON LİRAYI AÇIKLAYAMADI

Yargtay'da tamamlanan soruşturma dosyasında HSK'dan gelen mal varlığı araştırma raporundaki detaylar da dikkat çekti. Bato, eski mal bildirimleri ile HSK müfettişine sunduğu mal bildirimi kapsamında yasal geliri ile örtüşmeyen 8.1 milyon lirayı izah edemedi.

Kaynak: T24