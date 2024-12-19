Turistik Doğu Ekspresi’nin İlk Seferi Ne Zaman? Tarih Belli Oldu, İlk Durak Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi seferleri için yeni bir duyuru daha yaptı. Bakan Uraloğlu “Ankara Garı’ndan 23 Aralık Pazartesi yola çıkacak olan Turistik Doğu Ekspresi ile bu sezon 10 bin 500 seyahat tutkununu ağırlayacağız” dedi.

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Turistik Doğu Ekspresi’nin İlk Seferi Ne Zaman? Tarih Belli Oldu, İlk Durak Ankara

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nden Doğu'ya kadar uzanan şehirleri Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars istikametinde ilerleyen Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer tarihi netleşti.

23 ARALIK’TA SEFERLER BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Uraloğlu, paylaşımında “Turistik Doğu Ekspresi yeniden raylarda! Ankara Garı’ndan 23 Aralık Pazartesi yola çıkacak olan Turistik Doğu Ekspresi ile bu sezon 10 bin 500 seyahat tutkununu ağırlayacağız. Fotoğrafçılar, manzara tutkunları ve kış severler, bu yolculuk kaçmaz” ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi’nin İlk Seferi Ne Zaman? Tarih Belli Oldu, İlk Durak Ankara - Resim : 1

Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer gerçekleştirecek. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak. Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferlerinin de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek.

Turistik Doğu Ekspresi’nin İlk Seferi Ne Zaman? Tarih Belli Oldu, İlk Durak Ankara - Resim : 2

“ERZURUM'DA 4 SAAT MOLA VERİLECEK”

Daha önceki açıklamasında seferlere ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu, şunları söylemişti: Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak.

Turistik Doğu Ekspresi’nin İlk Seferi Ne Zaman? Tarih Belli Oldu, İlk Durak Ankara - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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