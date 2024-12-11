Osmaniye’de Orman Yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı, Gökçayır köyünde ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri yönlendirildi.

Osmaniye’de Orman Yangını - Resim : 1

Yangın, olay yerine intikal eden ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 200 metrekarelik örtülü alan zarar gördü.

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Kaynak: İHA

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