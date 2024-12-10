TÜPRAŞ'ta Yangın: Açıklama Geldi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin İzmit Rafinerisinde yangın çıktı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

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TÜPRAŞ'ta Yangın: Açıklama Geldi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmit Rafinerisinde yangın çıktı. Rafinerinin teknik emniyet ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

TÜPRAŞ'ta Yangın: Açıklama Geldi - Resim : 1

TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "İzmit Rafinerimizde saat 15.40 civarında Plant 147 Ünitemizde bir alevlenme meydana gelmiş, rafineri teknik emniyet ekiplerimiz hızlıca olaya müdahale ederek kontrol altına almıştır. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizin diğer bölümlerinde operasyonel süreçlerimize normal bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

TÜPRAŞ'ta Yangın: Açıklama Geldi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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