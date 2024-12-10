Sakarya'da Kalp Damar Cerrahının Sır Ölümü! Başına Poşet Geçirilmiş Halde Bulundu... Cinayet mi İntihar mı? Gözler Adli Tıp'ta

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil çevredekilerin dikkatini çekti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ NE? CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu'nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı. İlk belirlemelere göre Dericioğlu'nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaynak: İHA