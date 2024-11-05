Tüpraş Patlama SON DAKİKA! Borsada 'TUPRS' depremi: Hisseleri Yüzde 2,5 Değer Kaybetti, Geçici Olarak İşleme Kapatıldı

Son dakika haberi... Tüpraş'ta yapılan planlı tatbikat sırasında bir patlama meydana geldi ve o patlama tüm çevre bölgelerden de hissedildi. Bu gelişme sonrası borsada Tüpraş hareketliliği yaşandı. TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi. Ve BIST hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu:

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Tüpraş Patlama SON DAKİKA! Borsada 'TUPRS' depremi: Hisseleri Yüzde 2,5 Değer Kaybetti, Geçici Olarak İşleme Kapatıldı

Son Dakika: İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.

TÜPRAŞ HİSSELERİNDE SON DURUM

Patlama haberlerinin ardından TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi.

Düşüş sonrası BIST'ten açıklama geldi. "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

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