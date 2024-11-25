İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde Patlama: Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde saat 20.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ham petrol ünitesinde meydana geldiği öğrenilen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi. Yangının sebebine ilişkin incelemeler devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Ham petrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür.

YARALI YOK

Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."

Kaynak: İHA