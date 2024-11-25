Naci Görür'den Malatya Depremi Sonrası Açıklama: 'Endişe Verici'

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Malatya Fay Zonu'na dikkati çeken Naci Görür, "Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı" diyerek uyardı.

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Naci Görür'den Malatya Depremi Sonrası Açıklama: 'Endişe Verici'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

'ENDİŞE VERİCİ'

"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

Naci Görür'den Malatya Depremi Sonrası Açıklama: 'Endişe Verici' - Resim : 1

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