Yaktıkları Soba Ölüm Sebepleri Oldu! Yaşlı Çift Zehirlenerek Can Verdi

İzmir’de Germiyan Mahallesi’nde oturan Mustafa Arda ve Saliha Arda çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine gitti.

Kapının açılmamasından dolayı endişe duyan yakınları polis çağırdı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla evin kapısı açıldı, Mustafa ve Saliha Arda çifti hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede karı-kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Yapılan ilk incelemede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından öldükleri değerlendirilen Mustafa ve Saliha Arda çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA