Yaktıkları Soba Ölüm Sebepleri Oldu! Yaşlı Çift Zehirlenerek Can Verdi

İzmir’de yakınlarının haber alamadığı çift, evlerinde hareketsiz halde bulundu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaktıkları Soba Ölüm Sebepleri Oldu! Yaşlı Çift Zehirlenerek Can Verdi

İzmir’de Germiyan Mahallesi’nde oturan Mustafa Arda ve Saliha Arda çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine gitti.

Kapının açılmamasından dolayı endişe duyan yakınları polis çağırdı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla evin kapısı açıldı, Mustafa ve Saliha Arda çifti hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede karı-kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Yaktıkları Soba Ölüm Sebepleri Oldu! Yaşlı Çift Zehirlenerek Can Verdi - Resim : 1

Yapılan ilk incelemede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından öldükleri değerlendirilen Mustafa ve Saliha Arda çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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