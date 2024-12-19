İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Sis nedeniyle Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamada Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır denildi. İptal edilen seferler şöyle;

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

0720 Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı Seferi

Kaynak: DHA