Emekliliğe Ayrılan Öğretmene Ağlatan Veda! Öğrencileri Sevgi Koridoru Kurdu

Karabük'te Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda 47 yıldır görev yapan öğretmen Rabia Bacıoğlu, emekliliğe ayrıldı. 47 yıllık sınıf öğretmeni 65 yaşındaki Rabia Bacıoğlu için okulda sürpriz veda programı düzenlendi.

RESİMLERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KABUL ETTİ

Öğrenciler tarafından yapılan sürprizde gözyaşları sel oldu. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında çift sıra oluşturan onlarca öğrenci Bacıoğlu'nu alkışlarla karşıladı. Öğretmen Bacıoğlu, öğrencilerin kendisi için çizdiği resimleri tek tek gözyaşları içinde kabul etti.

“BENİ O KADAR MUTLU ETTİ Kİ ANLATAMAM”

Çiçeklerle uğurlanan öğretmen “Bugünkü duygumu, sevincimi, üzüntümü anlatamam. 47 yıldır aynı okulda öğretmenim. Burada olmaktan da gururluyum. Belki aynı okulda olmamı kolay olduğu için düşünebilirler ama bu çevrenin çocuklarına dokunabilmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam" dedi.

Kaynak: İHA