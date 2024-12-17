Bartın’da Heyelan Sonrası Yollar Kapandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında kapanan köy yollarının açılması için bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Heyelanın gerçekleştiği sırada yol üzerinde bulunan evin ise hasar almadığı tespit edildi.

Bartın’da Heyelan Sonrası Yollar Kapandı

Bartın’da 3 gündür etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında Dorucaşahince köyü Demirören Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği alanda bulunan köy yolu kapandı.

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HEYELAN ÇEVRESİNDEKİ EV HASAR ALMADI

Heyelan alanı üzerinde yer alan Ramazan Bayrak’ın evinde hasar olmadığı tespit edildi. İhbar sonrasında bölgeye gelen jandarma, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Yolun açılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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