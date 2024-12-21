Maaş Yetmiyor, Vatandaş Bankaya Koşuyor... Bireysel Borçlanmada Trilyonluk Rekor

Milyonlar asgari ücrette yeni rakamı merakla bekliyor. Masada işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in bu yılki talebi 29 bin 583 lira oldu. Hükümet ve işveren temsilcilerinden ise bir rakam telaffuz edilmedi. 2024 yılı için belirlenen 17 bin 2 liralık tutar sadece 3 ay açlık sınırına direnebilmiş nisan ayında ise altında kalmıştı. Kredi kartı ve kredi harcamaları da giderek yükseldi.

1 TRİLYON 51 MİLYAR LİRA YENİ BORÇ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine bankalara olan borç her hafta artış gösterdi. Yılın başından bu yana bankalara olana bireysel kredi ve kredi kartı borcu 1 trilyon 51 milyar 455 milyon lira arttı. Ocak ayının ilk haftasından 2 trilyon 689 milyar 608 milyon lira olan borç aralığın 2. Haftasında 3 trilyon 741 milyar 63 milyon liraya yükseldi.

ENFLASYONLA BORÇLULUK HIZI DA ARTTI

BDDK’nın verileri arasında borçluluktaki artış hızı da dikkat çekti. Ocak ayının ilk haftasında 2 trilyon 689 milyar lira olan borç şubat ayında 2 trilyon 780 milyar liraya yükseldi. Yani ocak ayı boyunca bankalara olan borçluluktaki artış 90,6 milyar lira oldu.

Yılın sonuna gelindiğinde ise kasım ayının ilk haftasında 3 trilyon 562 milyar lira olan borç aralığın ilk haftasında 3 trilyon 689 milyar liraya yükseldi. Yani kasım ayında borçluluktaki artış 127 milyar lira olarak gerçekleşti.

BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİ BORCU 1,3 TRİLYON

Yılın ilk haftasında 983 milyar lira olan ihtiyaç kredi oranı ise son açıklanan veriye göre 1 trilyon 399 milyar liraya yükseldi. Yani sadece bireysel ihtiyaç kredisindeki borçluluk 416 milyar lira artış gösterdi.

Ticari ve bireysel olmayan kredi türlerinde de artış dikkat çekti. Bu alanda yılın ilk haftasında 8 trilyon 972 milyar lira borç bulunurken son açıklanan veriye göre borç 11 trilyon 899 milyar liraya yükselmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi