Artvin'de Heyelan, İlçe Yolu Kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Esenyaka ile Yusufeli’ni birbirine bağlayan yol ulaşıma kapanırken, Borçka’da yaşanan heyelan ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Artvin'de etkili olan sağanak sonrası sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayaların düştüğü Esenyaka-Yusufeli yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirilirken; ekipler, iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

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BORÇKA’DA DA HEYELAN

Öte yandan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında dün heyelan yaşandı. Hopa-Borçka kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, kapanan yol bu sabah ekiplerin çalışması ile açıldı.

Artvin'de Heyelan, İlçe Yolu Kapandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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