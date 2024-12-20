Artvin'de Heyelan, İlçe Yolu Kapandı

Artvin'de etkili olan sağanak sonrası sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayaların düştüğü Esenyaka-Yusufeli yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirilirken; ekipler, iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

BORÇKA’DA DA HEYELAN

Öte yandan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü yakınlarında dün heyelan yaşandı. Hopa-Borçka kara yoluna, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, kapanan yol bu sabah ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kaynak: DHA