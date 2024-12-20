Diyarbakır’da Uçak Seferlerine Sis Engeli! Bugün de İptal Edildi

Diyarbakır’da üç gündür etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, uçak seferlerinin bugün de iptal edildiği duyuruldu. Meteoroloji, havanın gece saatlerinde de sisli olacağı uyarısını yaptı.

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Diyarbakır’da üç gündür etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Dün trafikte zor anlar yaşayan sürücüler hızlarını düşürürken, uçak seferleri de gecikmeli olarak yapılıp bir süre sonra iptal edilmişti. Seferlerin yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildiği açıklandı.

Diyarbakır’da Uçak Seferlerine Sis Engeli! Bugün de İptal Edildi - Resim : 1

HAVA AKŞAM SAATLERİNDE DE SİSLİ OLACAK

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Diyarbakır genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının öngörüldüğü belirtildi. Öte yandan Mardin ve Şırnak genelinde yağış beklenirken, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı duyuruldu.

Diyarbakır’da Uçak Seferlerine Sis Engeli! Bugün de İptal Edildi - Resim : 2

Diyarbakır'da Etkili Olan Sis Uçak Seferlerini VurduDiyarbakır'da Etkili Olan Sis Uçak Seferlerini VurduGüncel

Kaynak: DHA

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