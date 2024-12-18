Diyarbakır'da Etkili Olan Sis Uçak Seferlerini Vurdu

Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken kent hayatı olumsuz etkilendi. Yoğun sis uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.

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Diyarbakır'da etkisini gösteren sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerleyebildi.

Diyarbakır'da Etkili Olan Sis Uçak Seferlerini Vurdu - Resim : 1

SİS UÇAK SEFERLERİNİ DE ETKİLEDİ

Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleştirildi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

Diyarbakır'da Etkili Olan Sis Uçak Seferlerini Vurdu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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