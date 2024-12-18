İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi Soruşturması Hangi Aşamada? ABD Son Durumu Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanlığının Dış Basın Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türkiye ve ABD çifte vatandaşı aktivist Eygi'nin eylül ayında İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında Miller, İsrailli muhataplarını kastederek, "Bize soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

“TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ”

Miller, "Bunun sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

“KABUL EDİLEMEZ”

İsrail askerleri tarafından Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Miller, muhataplarına böyle bir şeyin "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.

“AİLENİN HESAP SORMA HAKKI VAR”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Eygi'nin ailesi ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Sözcü Miller, mağdurun aile yakınlarının "hesap sormaya" ve ne olup bittiğini bilmeye hakları olduğunu kaydetti.

“TEKRAR TEKRAR DUYMAK SİNİR BOZUCU”

Blinken ile dün gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere konuşan Eygi'nin eşi Hamid Ali, "Bakan bizi dikkatle dinledi ve ne yazık ki son 20 yıldır, özellikle eşim gibi Washington eyaleti sakini olan Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyleri tekrarladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar duymak sinir bozucu." ifadelerini kullanmıştı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve Türkiye-ABD çifte vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ayşenur Ezgi için, Filistin'de askeri bir cenaze töreni de düzenlenmişti.

Kaynak: AA