Sise Teslim Olan Kentte Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kar yağışının etkisini gösterdiği Iğdır’da karın ardından etkisini gösteren sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte, göz gözü göremez hale geldi.

Sise Teslim Olan Kentte Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Iğdır'ı Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında kar yağışının ardından sis etkisini gösterdi. Sisin ardından görüş mesafesi 20 dereceye kadar düştü.

Sise Teslim Olan Kentte Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Resim : 1

Görüş mesafesinin düşmesinin ardından, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sise Teslim Olan Kentte Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Resim : 2

Hem şehrin yüksek kesimlerinde hem de şehir merkezinde sis etkili olan kentte hava sıcaklığı da eksi 2 dereye düştü.

Kaynak: AA

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