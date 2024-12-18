Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Piyasaya Arzı Yasaklandı, Toplatılacaklar... O Üründe Tespit Edildi, İnsan Sağlığı İçin Büyük Risk

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor.

Bakanlığın listesine yeni bir ürün daha eklendi. 'Ketche Frit Düğmeli Kiremit Elbise' olarak listeye giren elbisede 'kurşun' tespit edildi. Elbiseden çıkan kurşunun mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde olduğu belirtildi. Bu nedenle insan sağlığını etkileyecek risk taşıdığı tespit edilen elbisenin mevzuata uygun olmadığı Ticaret Bakanlığı'nın listesine geçti.

Bakanlık, elbisenin piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.

KURŞUN İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Kurşun; vücuttaki hemen hemen her organı, en çok da sinir sistemini etkileyen zehirli bir metal olarak biliniyor. Vücutta beyin, karaciğer, böbrek ve kemiklere dağılabildiği gibi diş ve kemiklerde birikebiliyor.

Kurşundan hem yetişkinler hem de çocuklar olumsuz etkileniyor ancak en yüksek risk altında olan kesimler, okul öncesi yaştaki çocuklar, hamile kadınlar ve fetüsler...

Kurşun zehirlenmesi yaşayan hamilelerde, kemik ve kandaki kurşun bebeklere geçtiği için bebek vücudunda kurşun ile doğuyor. Anne sütü alımıyla da kurşuna maruz kalmaya devam edebiliyor. Bu maruziyet, bebeğin beyin fonksiyonlarında ömür boyu sürecek azalmalara neden olabiliyor. Hamilelerde yüksek oranda kurşun maruziyetinin düşüklere, az kiloya sahip yeni doğan bebeklere ve erken doğuma neden olabileceği belirtiliyor.

Kurşun, yüksek düzeyde maruz kalındığında kurşun; beyne ve merkezi sinir sistemine saldırarak komaya, kasılmalara ve hatta ölüme neden oluyor. Şiddetli kurşun zehirlenmesinden kurtulan çocuklarda, zihinsel engeller ve davranış bozuklukları görülüyor. Yapılan çok sayıda çalışma kurşunun çocuklarda öğrenme ve hatırlamada güçlük, dikkat eksikliği, hiperaktivite, sinirlilik, suç işleme, motor becerilerinde azalma, duruş bozukluğu, işitme ve görsel eşiklerde değişiklikler gibi pek çok etkisini kanıtlamış durumda.

Uzun süre kurşuna maruz kalmanın özellikle yaşlı ve orta yaşlı insanlarda kan basıncında artışla birlikte anemi yani kansızlığa neden olduğu bildiriliyor. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda beyin ve böbreklerde ciddi hasarın, ölümle sonuçlanan ağır kurşun seviyelerine maruz kalmayla bağlantılı olduğu biliniyor.

Yetişkinlerde kurşun maruziyetine bağlı olarak depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları sinir hastalıkları, kafa karışıklığı ve şizofreni gibi psikiyatrik semptomlar görülüyor. Erkek üreme sisteminde bozukluğa ve hormonlarda azalmaya; kadınlarda erken menopoza ve doğurganlıkta azalmaya sebep olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi