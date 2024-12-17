Evden Çıkarken İki Kere Düşünün! Kar, Sağanak, Fırtına ve Çığ... Hepsi Birden Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış, iç kesimlerde kar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Az bulutlu
EDİRNE 3°C, 14°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi