Yerli Malı Etkinliğinde 13 Öğrenci Hastanelik Oldu

Bursa'da Yerli Malı Haftası etkinliğinde 13 öğrenci zehirlendi. Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

Yerli Malı Etkinliğinde 13 Öğrenci Hastanelik Oldu

Osmangazi ilçesinde eğitim veren Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak yedi. Bir süre sonra bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrencilerden 3'ü Bursa Şehir Hastanesi'ne, 6'sı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, 4 öğrenci de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerli Malı Etkinliğinde 13 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 1

Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin, yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları iddia edildi.

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Kaynak: DHA

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