Yerli Malı Haftasında Yedikleri Lahmacun Hastanelik Etti

Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Sabancı İlkokulunda düzenlenen kutlamada dağıtılan lahmacunlardan yiyen öğrenciler, gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANELİK OLDULAR

Alınan bilgiye öğrencilerin yöresel yiyeceklerle tanıştırılması amacıyla dağıtılan lahmacunları yiyen öğrencilerden bazıları okul çıkışından sonra evlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler görülünce aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 8 öğrenci tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA