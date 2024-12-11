Ölümden Kıl Payı Döndüler! Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

Diyarbakır’da ısınmak için banyoda odun sobası yakan yaşlı çift çıkan yangın sonrası ölümden döndü. Yürekleri ağza getiren yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrasında büyümeden söndürüldü.

Ölümden Kıl Payı Döndüler! Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde yer alan 6 katlı bir binada oturan yaşlı çift, ısınmak için banyoda odun sobası yaktı. Kısa süre sonra yangın çıktı.

Ölümden Kıl Payı Döndüler! Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı - Resim : 1

Çevredeki komşular, çifti evden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaşlı çifttin sağlık kontrollerini yaptı.

Ölümden Kıl Payı Döndüler! Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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