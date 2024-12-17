Sivas'ta İş Cinayeti! Villa İnşaatında Cam Temizlerken Düştü

Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma yapılıyor.

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Sivas'ta İş Cinayeti! Villa İnşaatında Cam Temizlerken Düştü

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde villa inşaatında camları temizleyen N.E. (44), yaklaşık 5 metreden boş havuza düştü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta İş Cinayeti! Villa İnşaatında Cam Temizlerken Düştü - Resim : 1

Sağlık görevlileri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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