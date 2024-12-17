Sivas'ta İş Cinayeti! Villa İnşaatında Cam Temizlerken Düştü

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde villa inşaatında camları temizleyen N.E. (44), yaklaşık 5 metreden boş havuza düştü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA