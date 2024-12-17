Üniversiteli Taksici Cinayetinde 4 Zanlı Tutuklandı

Konya merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker'in, trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi. Şüphelilerden Muzaffer T., Eren Peker'i çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Peker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla zanlılar Muzaffer T. (27), Muammer B. (34), Dilek K. (36) ve Mikail K. (19) yakalandı. Poliste 12 suç kaydının olduğu öğrenilen katil zanlısı Muzaffer T. ve diğer 3 şüpheli Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA