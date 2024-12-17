Üniversiteli Taksici Eren’in Cinayetinde Acı Detay! Öldürüldüğü Gece Mesai Arkadaşlarının ‘Ses Kaydı’ Ortaya Çıktı

Konya’da üniversite harçlığını kazanmak için taksicilik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrenci Eren Peker, trafikte çıkan ‘yol verme’ kavgasında Muzaffer T. tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan 'yaralama' 'tehdit ve hareket' gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Muzaffer T., arkadaşı sürücü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

“EREN ÖLDÜ İŞİ GÜCÜ BIRAKIN”

Yürek yakan olayı öğrenen Eren’in mesai arkadaşları taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Bu kayıtlarda, “Eren öldü işi gücü bırakın” sözleri dikkat çekti.

PLAKAYA EREN’İN İSMİNİ VE ÖLÜM TARİHİNİ EKLEDİLER

Eren Peker’in öldürüldüğü gece, olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı. Türkiye’nin konuştuğu olayın ardından mesai arkadaşları Eren Peker’in öldürüldüğü taksinin plakasının altına, adını, öldüğü tarihi ve ölümsüzlük sembolü ekledi.

“İÇİM YANDI, YIKILDIM”

Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, şunları söyledi: Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00’de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım.

Kaynak: DHA