İstanbul Merkezli DHKP-C Operasyonu

DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Merkezli DHKP-C Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024'de Çağlayan Adliyesi'ne yapılan terör eylemini gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

23 şüpheliden 6'sının tutuklu 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Merkezli DHKP-C Operasyonu - Resim : 1

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirilirken firari konumda oldukları ancak yurt içinde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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