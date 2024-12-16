Katledilen Üniversiteli Eren Peker'in Taksici Mesai Arkadaşı Anlattı! ‘Bilgili, Ahlaklı Bir Çocuktu, Hayali…’

Konya’da harçlığını kazanmak için taksicilik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Peker çıkan tartışmada hayatını kaybetmişti. Genç üniversitelinin ölümü herkesin yüreğini yakarken, mesai arkadaşları olay sonrası konuştu.

Emre Pınar “Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu. Bu durakta daha hiçbir büyüğüyle, küçüğüyle en ufak bir münakaşasını duymuş, görmüş değiliz. Eren'in başına böyle bir şey gelmesi hepimizi şoka uğrattı” dedi.

“BİLGİLİ, KÜLTÜRLÜ, AHLAKLI BİR ÇOCUKTU”

Eren Peker’in saygılı bir yapısı olduğunu belirten Pınar, şunları söyledi: Babasız, tek başına büyümüş bir kardeşimizdi. Trafikte laf dalaşına girecek, insanlarla münakaşaya girecek bir çocuk değildi. Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu. Bu durakta daha hiçbir büyüğüyle, küçüğüyle en ufak bir münakaşasını duymuş, görmüş değiliz. Eren'in başına böyle bir şey gelmesi hepimizi şoka uğrattı. Karamanlı olduğu için hafta sonu gidip gelme durumu oluyordu. Yol parası için bile bir hafta sonu çalışması gerekebiliyordu. Üç hafta sonu çalışıp dördüncü hafta ailesinin yanına gidebilecek parayı toparlamış oluyordu.

Peker'in çok temiz bir çocuk olduğunu vurgulayan Peker “Yurt dışına çıkma hayalleri vardı ama maddi anlamda umutları yoktu. Kendi tırnaklarıyla çabalayan bir arkadaşımızdı” dedi.

“ÇOK İYİ BİR ARKADAŞTI”

Peker'in arkadaşlarının yardımına koşan bir karakteri olduğunu söyleyen okul arkadaşı Nisa Nur Tutar ise arkadaşını şöyle anlattı: Sınıf olarak kaynaşmamızı sağlayan oydu. Okulun ilk günü bizi topladı, kafamızdaki soru işaretlerini giderdi. Çok sakin biriydi. Bize de gayet iyi davranırdı. Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma koşardı. Ders konusunda da yardım ediyordu. Çok iyi bir arkadaştı. Kaybımız çok büyük.

NE OLMUŞTU?

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında 20 yaşındaki taksici Eren Peker, Muzaffer T. ve Muammer B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada üniversite öğrencisi Eren Peker, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA