İstanbul'da IŞİD Operasyonu, Gözaltılar Var

İstanbul'da TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ile iltisaklı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da IŞİD Operasyonu, Gözaltılar Var - Resim : 1

ÇATIŞMA BÖLGELERİ İLE İRTİBAT

Yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 16 şüpheli belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da IŞİD Operasyonu, Gözaltılar Var - Resim : 2

Operasyonda 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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