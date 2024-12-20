İstanbul'da IŞİD Operasyonu, Gözaltılar Var

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ile iltisaklı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

ÇATIŞMA BÖLGELERİ İLE İRTİBAT

Yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 16 şüpheli belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA