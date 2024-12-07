IŞİD İçin Pakistan ve Afrika'dan Gelmişlerdi: Sekizi Tutuklandı

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere Yalova'da bulunan şüphelilerden sekizi tutuklandı. Bu kişilerin Pakistan ve Afrika'dan ülkeye giriş yaptıkları bildirildi.

IŞİD İçin Pakistan ve Afrika'dan Gelmişlerdi: Sekizi Tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından şubattan itibaren koordineli çalışma yürütüldü.

Düzenlenen ilk operasyonda Pakistan ve bazı Afrika ülkeleri üzerinden IŞİD'a katılacağı tespit edilen 6 şüpheli ile Yalova'da eylem hazırlığında oldukları yönünde bilgiler bulunan 3 zanlı yakalandı.

Ayrıca polis, muhtemel eylem yapacağı tespit edilen kişilerle örgütsel ilişki içinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 29 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı gözaltına aldı.

ONLARCA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemesi, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kullandığı sözde flama ve mühür ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü hakkında ise tutuklamaya yönelik arama kaydı çıkarıldı.

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Kaynak: AA

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