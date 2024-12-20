Yasa Dışı Bahiste Yeni Dalga, Onlarca Gözaltı Var

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 32 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi.

Yasa Dışı Bahiste Yeni Dalga, Onlarca Gözaltı Var - Resim : 1

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler sonrası operasyon için düğmeye basan ekipler, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasa Dışı Bahiste Yeni Dalga, Onlarca Gözaltı Var - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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