Depremde 121 Kişiye Mezar Olmuştu! Farklı Yaşam Rende Sitesi Davasında İddianame Aylar Sonra Hazırlandı

11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde 121 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin davasında aylar sonra iddianame tamamlandı.

8 KİŞİ HAKKINDA 15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Farklı Yaşam Rende Sitesi ile ilgili şüpheliler müteahhit Fevzi Yılmaz, şantiye şefi Timur Doğan, yapı denetim firması yetkilisi Ergun Eray, betonarme proje müellifi İnal Büyükaşık, kontrol elemanı inşaat mühendisi Özcan Sökmen, zemin etüt raporu müellifi Salih Zorsu, yapı sahipleri Arif Sami Rende ve Hülya Rende hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

KİMLER ASLİ, KİMLER TALİ KUSURLU BULUNDU?

Atatürk Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması görevlileri, yapı sahibi/sahipleri için "asli kusurlu", betonarme proje müellifi, zemin etüt raporu müellifi ve belediyenin ilgili birimi sorumluları için ise "tali kusurlu" bulundu.

İddianamede şöyle denildi: Şüpheli Fevzi Yılmaz'ın ayrıntıları bilirkişi raporunda sabit olduğu üzere yıkılan binanın inşasında projeye aykırı şekilde bant pencere koyarak kısa kolon oluşumuna sebebiyet verdiği, yıkılan binada 6 ay süre ile şantiye şefi olmaksızın inşa faaliyeti yürüttüğü tespit edilmiştir.

Şantiye şefi Timur Doğan, yapı denetim firması yetkilisi Ergun Eray, betonarme proje müellifi İnal Büyükaşık, kontrol elemanı inşaat mühendisi Özcan Sökmen ve zemin etüt raporu müellifi Salih Zorsu üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kusurlarının olmadıklarını ileri sürdü.

ŞANTİYE ŞEFİ KISA KOLON HATASINI DÜZELTTİRMEDİ

Cumhuriyet Savcısı, şüphelileri ve kusur sebeplerini şöyle sıraladı: Şüpheli Timur Doğan'ın yıkılan binanın şantiye şefi olarak projeye aykırı şekilde imalat gerçekleştirdiği, yıkılan binanın projesine aykırı şekilde bant pencereler ile kısa kolon oluşumuna sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli tarafından binada şantiye şefi olarak göreve başladığında binanın imalat aşamasında ilerlemiş olduğu savunulmuş ise de şüphelinin şantiye şefi olarak göreve başladığı sırada binanın kaba inşaatının halen devam ettiği, şüphelinin kaba inşaatı devam eden bu binada gerekli kontrolleri yaparak oluşmuş kısa kolon hatasını da düzelttirmediği, bu hususta gerekli dikkat ve özeni göstermediği tespit edilmiştir.

Şüpheli İnal Büyükaşık'ın betonarme (statik) proje müellifi olarak kapalı konsol çıkmalarda moment çerçevesi oluşturmadığı, taşıyıcı sistem elemanlarını planda asimetrik yerleştirerek binada burulma riskini artırdığı tespit edilmiştir.

PROJEYE AYKIRI BANT PENCERE OLUŞTURULDU

Şüpheli Ergun Eray ve Özcan Sökmen'in binada görevli yapı denetim şirketi olarak projeye aykırı şekilde bant pencere oluşturulmasına, binada kısa kolon oluşturulmasına engel olmadıkları, denetimlerinde gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri tespit edilmiştir.

YETERLİ SONDAJ YAPILMADI

Şüpheli Salih Zorsu'nun zemin etüt raporunu hazırlayan kişi olarak binanın tabi olduğu mevzuatına uygun olacak şekilde yeterli derinlik ve sayıda sondaj yapılmaksızın raporunu hazırladığı tespit edilmiştir.

KOLONLAR ZARAR GÖRDÜ

Şüpheliler Arif Sami Rende ve Hülya Rende'nin yıkılan B Blok altında yer alan anaokulunun sahipleri olduğu, şüphelilerin tanık beyanı ile de sabit olduğu üzere anaokulunda tadilata giriştikleri, bu tadilat sırasında binanın taşıyıcı sisteminde yer alan kolonları kesmedikleri ancak bu kolonların asma kat galeri boşluğu doldurulduğu sırada zarar gördüğü, bu durumun taşıyıcı sistem kapasitesini etkilediği, bu durumun görgüye dayalı tanık beyanı ile sabit olduğu tespit edilmiştir."

Tutuklu sanığın bulunmadığı davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA