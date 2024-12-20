Hilede Sınır Yok: Antep Fıstıklı Baklavaya Çekirdek Karıştırdılar

Türkiye'de bayramların, düğünlerin, aile ziyaretlerinin en sevilen tatlısı baklavanın fiyatları aldı başını gidiyor. Ekonomik krizin gölgesinde yaşamını devam ettirmeye çalışan yurttaşlar ise ucuz baklavaya yönelmek zorunda bırakılıyor. Üreticiler de baklavayı daha ucuza satabilmek için hileye başvuruyor. Pahalı ham maddeler yerine daha ucuz alternatifler kullanarak maliyetleri düşürmek isteyen üreticilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi ile bu markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 04.10.2024 tarihinde paylaştığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde, Ankara Yenimahalle’deki bir işletmede Antep fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edildiği belirtildi.