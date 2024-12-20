Hollanda'dan Türkiye'ye Getirdiği Kokainle Bulgaristan'da Yakalandı

Hollanda'dan aldığı 5 kilo 710 gram kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan bir kişi Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo karakolunun gümrük memurları kokaini otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş buldu.

Hollanda'dan Türkiye'ye Getirdiği Kokainle Bulgaristan'da Yakalandı

Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden tek başına Türkiye'ye seyahat eden Türk vatandaşı sürücü, komşu ülke gümrük kapısında ihracat yasağı ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını belirtti.

"Risk analizi" yöntemine göre, "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" departmanındaki gümrük görevlileri, detaylı bir gümrük muayenesi için aracı seçti. Yapılan kontrollerde aracın yedek lastiğin jantında 5 paket bulundu. Yapılan uyuşturucu reaksiyon testine tepki gösteren beyaz toz maddenin toplam brüt ağırlığı 5 kilo 710 gram kokainin olduğu belirtildi.

Hollanda'dan Türkiye'ye Getirdiği Kokainle Bulgaristan'da Yakalandı - Resim : 1

Yapılan yakalama ile Türk vatandaşı için Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.

Hollanda'dan Türkiye'ye Getirdiği Kokainle Bulgaristan'da Yakalandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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