EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Zamlı Maaş Tablosunu Değiştiren Yeni Tahmin: İşte Milyonlara SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Maaş Tablosu

Son dakika: Emekli kök maaş zammı milyonlar tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı öncesi gündemdeki sıcaklığını artırdı. Temmuz zammında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 24,73’lük zam ile artmıştı. Memur zammı da enflasyon farkı ile yüzde 19,31 olmuştu. Peki Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı ne olur? Öğretmen , polis, doktor, mühendis dahil memur maaş zammı ne olacak? İşte Merkez Bankası’nın yılın son enflasyon tahmini ile tüm maaş tabloları…

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDEN YENİ TAHMİN

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık ayı verilerine göre enflasyonun bir önceki ay 1,67 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,72 olması bekleniyor. Bu kapsamda emekli zammı ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon farkında son ipucunu ortaya çıkardı.

6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ BEKLENTİ

Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,57, memur emeklilerine de yüzde 4,15 farkla birlikte yüzde 10,40 zam oluştu.

Merkez Bankası verilerine göre yeni tablo şöyle:

6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,54 olacak

Memur enflasyon farkı yüzde 5,95’e yükseldi.

Memur zammı yüzde 12,31olarak hesaplandı

SSK VE BAĞ-KUR’DA EMEKLİ KÖK MAAŞLARI ZAMLI TARİFE

Şu anda Bağ-Kur emeklisi esnaf için 12.695 lira alıyor. 5 aylık garantilenen veri ile 14.545 TL oldu. 6 aylık zamda enflasyon beklentiler dahilinde gelirse yüzde 14.795 TL’ye yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklisi de güncelde 10.089 TL aylık alıyor. 5 aylık 11.559 TL ve Temmuz-Aralık ayı arasında 11.758 TL alacak.

SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 14.178 TL alıyor. Garantilenen 16.244 TL ve 6 aylık 16.523 TL’ye denk geliyor.

SSK 2000 sonrası 8.789 TL kök aylıkları var. Temmuz-Kasım arası garantilenen 10.070 TL ve yıl sonunda 10.245’lik tahmini yükseliş bekleniyor.

Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Emekli kök aylıklarına yapılacak zamlar sonrası bu emekliye zam döneminde de emekli taban aylığının altında kalacak 3.7 milyon kişi için çalışmalar Ocak ayı içinde tamamlanacak. En düşük emekli maaşı için şu an konuşulan en güçlü rakam 15.000 TL! Böylece bu rakamın altında maaş alan kimse düzenleme sonrası kalmayacak.

MEMURDA EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU

En düşük memur emeklisinin güncel maaşı 17.586 lira. Garantilenen yüzde 10,40’lık zam sonrası şu an 19.415 TL onlar için de cepte. 6 aylık enflasyon farkı eklendiğinde tahmini olarak 19.751 TL’ye çıkacak.

En düşük memur maaşı evli olanlar için 39.205 liradan 44.031 liraya yükselecek.

Bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.697 TL’ye çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi