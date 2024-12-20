Mamak Barınağı'ndaki Skandalda Flaş Gelişme: CHP'li İsim Duyurdu... 'İhmali Olanlar Görevden Alındı'

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi-Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara kötü muameleye ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bakımevinde incelemelerde bulundu. Barınağın durumunu yerinde inceleyen Zeybek, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’den bilgi aldı.

'İYİ ÖRNEKLERİ ÇOĞALTACAĞIZ'

Zeybek, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevleri konusunda doğru yapılmış örnekleri yaygınlaştıracaklarını belirterek, “Teknik olarak iyi şekilde tasarlanmış barınakları tüm belediyelerimizde yaygınlaştıracağız. İyi örnekleri çoğaltacağız. Artık kapalı, ışık ve hava almayan, toprakla temas etmeyen yerlerde sokak hayvanlarının barınmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

'İHMALİ OLANLAR GÖREVDEN ALINDI'

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise geçtiğimiz günlerde yaşanan görüntülerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde görev ihmalinde bulunan, “art niyetli” hareket eden veteriner hekimler ile olayın yaşandığı gün nöbetçi barınak çalışanlarının görevden alındığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi-Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara kötü muameleye ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoda köpeklerin açlık nedeniyle birbirlerini yediği iddia edildi.

Ankara Valiliği, Mamak'taki hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.