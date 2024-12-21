Çiğ Köfte Değil Adeta Zehir, Kilogramlarca Ele Geçirildi: Gıda Skandalları Bitmek Biliyor

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesiyle, skandal üstüne çıkan ortaya çıkarken, vatandaşların gıda güvenliğini tehlikeye atan bir durum da Aydın’ın Germencik ilçesinde ortaya çıktı.

Durdurulan araçta piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 410 kilogram bozulmuş çiğ köfte ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahsa yönelik yürütülen çalışmada Germencik ilçesi gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL (Bir Milyon Yüz Bin) olan 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsa toplam 225 bin TL (İki Yüz Yirmi Beş Bin) TL tutarında cezai işlem uyguladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA