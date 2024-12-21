Cilde Güç Sağladığı Biliniyor, Herkes Takviye Olarak Alıyor... Almanya, Türkiye'den Aldığı Kolajenleri İade Etti! Meğer Denetimden Geçmemişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşalarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) de her gün skandallara bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son skandal ise sığır ve kuş kolajeninde meydana geldi. İnsanların vücuttaki kolajen miktarını artırmak amacıyla takviye olarak başvurduğu biliniyor.

Almanya'nın Türkiye'den aldığı sığır ve kuş kolajenlerinin ise veteriner denetiminden geçmediği ortaya çıktı. Almanya ürünleri Türkiye'ye iade etti. RASFF ise risk derecesini 'potansiyel' olarak kayda aldı.

KUŞ KOLAJENİ NEDİR?

Avian kolajeni, kuşlardan (özellikle tavuk gibi kanatlı hayvanlardan) elde edilen bir kolajen türü olarak biliniyor. Kuşların derisi, kıkırdağı, kemikleri ve yumurta zarları kullanılarak elde edilen kolajen, vücudun bağ dokusunda bulunan, cildin, kemiklerin, kasların ve eklemlerin yapısal bütünlüğünü destekleyen bir protein olarak biliniyor.

SIĞIR KOLAJENİ NEDİR?

Sığır kolajeni ise sığırlardan genellikle ineklerin deri, kemik ve bağ dokularından elde ediliyor. Sığır kolajeni, genel sağlığı desteklemek, cildi gençleştirmek ve eklem sorunlarına karşı koruma sağlamak için tercih ediliyor.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, vücutta doğal olarak bulunan bir protein olarak biliniyor. İnsan vücudundaki toplam proteinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan kolajen; ciltte, eklemlerde, kaslarda ve kan damarlarında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi