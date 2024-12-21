Bu Kez Çocuklar Risk Altında, Boğulma Tehlikesi Var! Acil Olarak Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşalamaya devam ederken, öte yandan Ticaret Bakanlığı da vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri açıklamaya devam ediyor.

ÇOCUKLARIN HAYATI TEHLİKE ALTINDA

Son olarak, Ticaret Bakanlığı’nın dün yayınladığı listede bu kez çocukların yaşamını riske eden bir ürünü açıkladı.

‘Tusi’ markalı ve ‘Tusi Squishy’ etiketli oyuncağın çocukların hayatını riske ettiği duyuruldu. Yumuşak oyuncaklar kategorisindeki bu üründe çocukların boğazına sığabilecek şekilde parçaların bulunduğu tespit edildi.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan değerlendirmede bu parçacıkların çocukların boğazına kaçması durumunda boğulma riski barındırdığı belirtildi.

7223 Sayılı Kanun, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği mevzuata göre ‘Oyuncak Üzüm Yeşil-Mor Renk’ olarak tanımlanan ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplanması kararı verildi.

HEMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Ülkemizde de sık sık boğaza kaçma ve boğulma tehlikesi yaşanıyor. Özellikle çocuklarda yaşanan bu durum karşısında ise soğukkanlı kalmak ve doğru müdahaleyi yapmak hayati önem arz ediyor.

Boğazına kaçma ve nefessiz kalma durumlarında yapılacak ilk müdahale ile boğulma tehlikesi geçiren kişiyi nefessiz kurtarmak mümkün.

Bu noktada Hemlich manevrası olarak bilinen ilk yardım prosedürünü doğru şekilde kullanmak gerekiyor.

Hemlich manevrası nasıl uygulanır:

Göğüs kafesiyle göbek deliğinin arasına denk gelen noktada yatay yumruk yapın. Kişiyi yere paralel olacak şekilde eğin. İdeal pozisyonu aldıktan sonra arkadan 5 kez içeri ve yukarı ittirme işlemi uygulayın. Yabancı cisim dışarı çıkana ve kişi rahat nefes alabilene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Hemlich manevrasını, eğitimini almamış kişilerin uygulaması halinde hayati sonuçları olacağını aklınızdan çıkarmayın.