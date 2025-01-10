Büyükçekmece Açıklarında Deprem Meydana Geldi
İstanbul açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 6.83 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/kbG2HJ6Gtm
10.01.2025, 12:24:55 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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