Büyükçekmece Açıklarında Deprem Meydana Geldi

İstanbul açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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Büyükçekmece Açıklarında Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Saat 12.24'te meydana gelen deprem yerin 6.83 km derinliğinde gerçekleşti.

Büyükçekmece Açıklarında Deprem Meydana Geldi - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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