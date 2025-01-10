Hatay'da Korkutan Deprem

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.

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Hatay'da Korkutan Deprem

Hatay güne depremle uyandı. Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay'da Korkutan Deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 12.3 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "10.01.2025 Cuma saat 07.08’de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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