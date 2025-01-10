Hatay'da Korkutan Deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak kayıtlara geçti.
Hatay güne depremle uyandı. Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 12.3 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2025
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) https://t.co/TvfFT7b2oB
10.01.2025, 07:08:50 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 12.3 km#Kandilli
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "10.01.2025 Cuma saat 07.08’de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA