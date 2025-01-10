Lüks Yat Küle Döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Şahmeran adlı lüks yat, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Deniz ve karadan yapılan bir saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lüks Yat Küle Döndü

Olay, saat 01.00 sıralarında Alanya'da balıkçı barınağında meydana geldi. Şahmeran adlı lüks yat henüz sebebi bilinemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda lüks yatı sararken Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya İtfaiyesi'nden 3 ekip ile Alanya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı 3 gemi yangına müdahale etti.

Lüks Yat Küle Döndü - Resim : 1

Yangının diğer tekne ve gemilere sıçramaması adına emniyet güçleri büyük mücadele verdi. Çapasından boşalan yat limanın açığına doğru giderken polis ve bekçiler halata asılarak büyük çaba gösterdi. Yat, bir saatlik hem deniz hem de karadan yapılan müdahale sonrası söndürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı ve diğer tekneler de açığa çekildi.

Emniyet güçlerinin diğer gemideki güvenlik kamera kayıtlarını incelediği ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, yatın daha önce de yangına maruz kaldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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