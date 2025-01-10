Yaşlı Adamı Telefonu İçin Bıçakladılar

Olay, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen A.P. isimli yaşlı vatandaşı, iddiaya göre önüne çıkan tanımadığı şahıslar gasp etmek istedi. Telefonunu kapmaya çalışan saldırgana direnen A.P. bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı vatandaş, Bulvar Yolu üzerinde bulunan Eski Kiler mevkiinde yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.P. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganların yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA