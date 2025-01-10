Osmanlı'nın Hediyesi Yeniden Hollanda Sarayı’nda, Tam 114 Yıllık 24 Kişi Birden Taşıdı

Osmanlı padişahı Abdülhamit Han'ın 1911'de Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye gönderdiği 114 yıllık tarihi Hereke halısı, yıllar sonra Hollanda’ya teslim edildi. 700 kilogram ağırlığındaki, 13 milyon 704 bin 480 Türk "Gördes" düğümünden oluşan halı 24 kişi tarafından taşındı.

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Abdülhamit Han'ın 1911'de Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye gönderdiği 114 yıllık tarihi Hereke halısının Aksaray’da restorasyonu tamamlandı.

Hollanda’ya teslim edilmek üzere hazırlanan halı için bir tören düzenlendi. Tarihi halı, saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildi.

Osmanlı'nın Hediyesi Yeniden Hollanda Sarayı’nda, Tam 114 Yıllık 24 Kişi Birden Taşıdı - Resim : 1

“13,5 MİLYONDAN FAZLA NAKIŞ İŞLENMİŞ”

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: Bu halı yurt dışındaki en büyük Hereke halısı. Yaklaşık 13,5 milyondan fazla nakış işlenmiş bir halıdan bahsediyoruz. Biraz da zahmetli restorasyon süreci geçirdi. Orijinale uygun hale getirildi. Bu çalışma, iki ülkenin kültürel yaklaşımı açısından çok çok önemli.

Osmanlı'nın Hediyesi Yeniden Hollanda Sarayı’nda, Tam 114 Yıllık 24 Kişi Birden Taşıdı - Resim : 2

Bakan Ersoy, halının restorasyon sürecinin bir yıl sürdüğünü söyledi. Hereke halısının onarım çalışmaları 8 aşamada yapıldı. Yaklaşık 13 milyon 704 bin 480 Türk "Gördes" düğümünden oluşan halının ağırlığı ise 700 kilogram.

Osmanlı'nın Hediyesi Yeniden Hollanda Sarayı’nda, Tam 114 Yıllık 24 Kişi Birden Taşıdı - Resim : 3

15 FARKLI HASAR ONARILDI

100 yılı aşkın süre önce dokunan halı, dijital ortamda yarımşar metrekarelik 280 eşit parçaya bölündü. Son teknoloji kullanılarak yapılan incelemeler neticesinde 15 farklı hasar türü tespit edilen halıda, ciddi bozulmanın mobilya kullanımından kaynaklandığı belirlendi.

Osmanlı'nın Hediyesi Yeniden Hollanda Sarayı’nda, Tam 114 Yıllık 24 Kişi Birden Taşıdı - Resim : 4

24 kişilik ekip tarafından tırdan indirilen halının iplikleri geleneksel yöntemlerle bitkisel ve kök boyalarla boyandı.

Kaynak: AA

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