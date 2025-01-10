İtalya'nın Türkiye'den Aldığı Kabuklu Çam Fıstıklarında Ağır Metal Çıktı, Zararları Say Say Bitmiyor

İtalya, Türkiye'den aldığı kabuklu çam fıstıklarında ağır metallerden biri olan kadmiyum tespit etti. İşte sigara dumanı, kirli su gibi yollarla insan vücuduna giren kadmiyumun insan sağlığına zararları...

Eda Narin Eda Narin
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İtalya'nın Türkiye'den Aldığı Kabuklu Çam Fıstıklarında Ağır Metal Çıktı, Zararları Say Say Bitmiyor

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler tespit edilmeye devam ediyor. Son skandal haberi ise İtalya'dan geldi.

İtalya, Türkiye'den aldığı kabuklu çam fıstıklarında insan sağlığını olumsuz etkileyen 'kadmiyum' tespit edildi. Kabuklu çam fıstıklarındaki 'kadmiyum', şirketin kendi kontrollerinde ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) kuru incirlerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı. Ürünler, tüketiciden geri çağrıldı.

KADMİYUM NEDİR?

Kadmiyum, ağır metallerden biri olarak biliniyor. ve Genellikle sanayi işlemleri, sigara dumanı, kirli su ve kontamine gıdalar yoluyla vücuda giriyor.

KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

  • Böbrek Hasarı
  • Kemik Sağlığı
  • Solunum Sistemi Hastalıkları
  • Kanser Riski
  • Kardiyovasküler Sorunlar
  • Üreme ve Gelişim Sorunları
  • Sinir Sistemi Üzerine Etkiler
  • Sindirim Sorunları
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Kaynak: Haber Merkezi

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