Türkiye'deki Domates ve Biberlerde Zehir Tespit Edildi: Sakın Yemeyin!

NEDEN BU KADAR ÇOK PESTİSİT KULLANILIYOR?

Üreticiler, daha fazla ürün elde etmek için aşırı miktarda pestisit kullanıyor ve çiftçiler, pestisitlerin zararları ve doğru kullanım yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Tarım arazilerinde yapılan denetimler yetersiz kalıyor. Ruhsatlı olmayan pestisitlerin kullanılması, sorunu daha da büyütüyor.