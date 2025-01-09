Beş Yıldızlı Otelde Skandal: Müşterilerine Adana Kebap Diye Bakın Ne Yedirmişler

İnsan hayatını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapılan firmalar her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni liste paylaşarak gıdada hile yapan firmaları tek tek ifşa etti. Vatandaşlara kıyma, köfte ve Adana kebap diye ‘kanatlı et’ yedirildiği ortaya çıktı. Listede Antalya'dan 5 yıldızlı bir otelin de olması ise dikkat çekti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Beş Yıldızlı Otelde Skandal: Müşterilerine Adana Kebap Diye Bakın Ne Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atabilecek ve gıda güvenliğini ihlal eden ürünleri ifşa ettiği listesini güncelledi. Çok sayıda firmanın vatandaşlara kırmızı et diye ‘kanatlı et’ yedirdiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 08.01.2025 tarihli "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 6 farklı ilden firmalar ifşa edildi.

Kayseri, Adana, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de faaliyet gösteren 7 farklı firmanın ürünlerinde ‘kanatlı et’ tespit edildi.

5 YILDIZLI LÜKS OTEL DE LİSTEYE GİRDİ

İfşa edilen firmaların arasında Antalya'da bulunan 5 yıldızlı İmperial Sunland Otel'in olması ise dikkat çekti.

Otelin restoranında satılan Adana kebabında 'kanatlı et' tespit edildi.

Beş Yıldızlı Otelde Skandal: Müşterilerine Adana Kebap Diye Bakın Ne Yedirmişler - Resim : 1

İFŞA EDİLEN FİRMA VE ÜRÜNLERİ

- Kayseri’de faaliyet gösteren Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) firmasının çiğ dana köftesi

- Adana’da faaliyet gösteren Et Balık Süt Ürünleri-Muhammet Emin Koçaklı firmasının dana kıyması

- Adana’da faaliyet gösteren Et Balık Sarıçam Şubesi-Melihşah Koçaklı firmasının dana-kuzu karşımı kıyması

- İzmir’de faaliyet gösteren Köfteci Talih Usta-Metehan Özuçar firmasının dana etinden yapılan köftesi (çiğ)

- Antalya’da faaliyet gösteren Demirkaya İnşaat Taahhüt Turizm ve Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-İmperial Sunland Otel firmasının dana etinden yapılan Adana kebap harcı

- Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Bel-Et-Hamdi Kazancı firmasının dana yağlı kıyması

- Balıkesir’de faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş-Hüseyin Sakızlı firmasının dana köftesi

Beş Yıldızlı Otelde Skandal: Müşterilerine Adana Kebap Diye Bakın Ne Yedirmişler - Resim : 2

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