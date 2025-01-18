Interpol Her Yerde Arıyordu, Arnavutluk'ta Yakalandı

Interpol tarafından her yerde aranan dolandırıcılık hükümlüsü Bayram Yıldız, yakayı Arnavutluk'ta ele verdi. Yıldız'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başladı.

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Interpol Her Yerde Arıyordu, Arnavutluk'ta Yakalandı

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “evrakta sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve Interpol tarafından da hakkında arama kararı bulunan Bayram Yıldız, Arnavutluk’ta yakayı ele verdi.

Yıldız'ın Kosova-Arnavutluk sınırındaki Morina Sınır Kapısı'nda tutuklandığı bildirildi. Yıldız'ın Interpol tarafından uluslararası arama listesinde olduğu aktarıldı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Bayram Yıldız'ın ülkeye giriş yapmak istediği sırada detaylı kontroller sonucunda yakalandığı belirtilirken, “Arnavutluk Polis Teşkilatı, vatandaşlara giriş ve çıkışlarında kaliteli ve etik hizmet sunarken, aynı zamanda sınırdaki yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleyi ve uluslararası arama kararı bulunan şahısların tespit edilmesini sürdürmektedir” denildi.

TÜRKİYE’YE İADE SÜRECİ BAŞLADI

Açıklamada, “Kukes İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Interpol ile yapılan bilgi alışverişi sonucunda, Türkiye tarafından aranan Bayram Yıldız sınırda gözaltına alınmış ve iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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