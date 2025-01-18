6 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 13 Tutuklama

Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 13 Tutuklama

Balıkesir merkezli 6 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak, kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmayı derinleştiren ekipler, Balıkesir merkezli Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana olmak üzere 6 ilde belirlenen adreslere 14 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınıp, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadeleri alınan şüpheliler Erdek Adliyesine sevk edildi. 25 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 22 akıllı telefon, 15 sim kart, 1 sim kart muhafazası, 1 banka kartı, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Balıkesir dolandırıcılık Gözaltı
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