Kuşadası'nda Çevre Seferberliği

Kuşadası'nda evre temizliği için seferberlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Kuşadası'nda Çevre Seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda 7 araç ve 45 personelle çevre bakım çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde gerçekleştirdiği çevre koruma ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi genelinde 7 araç ve 45 personelle çevre bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları ile Kuşadası pırıl pırıl hale geldi.

Hizmetleri ile turizmin incisi Kuşadası'na değer katan Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak güzel Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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